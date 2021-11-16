Kerem Aktürkoğlu Karadağ - Türkiye maçı sonrası konuştu! "Kötü günleri geride bıraktık"

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki 10. ve son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek grubu 2. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

Attığı golle galibiyetin mimarlarından olan Kerem Aktürkoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Golü yedik, o biraz beklediğimiz gibi değildi ama çabuk reaksiyon verdik. 2'de 2 yapmak istiyorduk, yaptık. Play-off'tan gideceğiz, seri başı değiliz, güçlü rakipler var ama Dünya Kupası'na gitmek için onlardan birini elememiz gerekiyor. Özgüvenimizi kazandık. Eski kötü günleri geride bıraktığımızı düşünüyorum." dedi.