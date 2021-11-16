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Karadağ’da 3 karantina

Türkiye'nin bugünkü rakibi Karadağ koronavirüs ile boğuşuyor. Karadağ'da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı. Savunma oyuncusu Adam Marusic, orta saha Nebojsa Kosovic ve forvet Stevan Jovetic, COVİD-19 karantinasında oldukları için ay-yıldızlılara karşı boy gösteremeyecek. Özellikle Jovetic'in eksikliği hücum güçlerini düşürecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
Karadağ’da 3 karantina
Türkiye'nin bugünkü rakibi Karadağ koronavirüs ile boğuşuyor. Karadağ'da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı. Savunma oyuncusu Adam Marusic, orta saha Nebojsa Kosovic ve forvet Stevan Jovetic, COVİD-19 karantinasında oldukları için ay-yıldızlılara karşı boy gösteremeyecek. Özellikle Jovetic'in eksikliği hücum güçlerini düşürecek.
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