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Karadağ Türkiye maçında Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı! İşte o gol

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 10. maçında deplasmanda Karadağ ile kozlarını paylaştı. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Karadağ'ı da boş geçmedi. 22. dakikada sahneye çıkan genç yıldız durumu 1-1'e getiren golü kaydetti. İşte Kerem'in golü...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 23:16 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 23:19
Karadağ Türkiye maçında Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı! İşte o gol

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. maçında A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Gruptan çıkma yolunda büyük önemi olan mücadelede genç yıldız Kerem Aktürkoğlu 22. dakikada sahneye çıktı. Performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu, Norveç ve Cebelitarık maçlarının ardından Karadağ'ı da boş geçmedi.

22. dakikada demarke pozisyonda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi.

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