Karadağ Türkiye maçında Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı! İşte o gol

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. maçında A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Gruptan çıkma yolunda büyük önemi olan mücadelede genç yıldız Kerem Aktürkoğlu 22. dakikada sahneye çıktı. Performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu, Norveç ve Cebelitarık maçlarının ardından Karadağ'ı da boş geçmedi.



22. dakikada demarke pozisyonda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi.