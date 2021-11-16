Haberler A Milli Futbol Takımı İşte canlı puan durumu! Hollanda mı Türkiye mi Norveç mi Dünya Kupası'na gidecek?

İşte canlı puan durumu! HollandaTürkiye mi Norveç mi Dünya Kupası'na gidecek?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız son maçına Karadağ karşısında çıkıyor. Hedefimiz mutlak 3 puan. Gözümüz bir yandan da Hollanda - Norveç maçında olacak. İşte grubumuzda oluşan canlı puan durumu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 22:44 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 22:51
İşte canlı puan durumu! Hollanda mı Türkiye mi Norveç mi Dünya Kupası'na gidecek?

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri'nde ya tamam ya devam maçına çıkıyor. G grubunda mücadele eden Türkiye, Hollanda ve Norveç ile zirve yarışı veriyor. Deplasmanda Karadağ ile karşılaşan milliler, Hollanda ile Norveç maçından çıkacak sonucu bekliyor. İşte A Milli Takım'ın grubundaki güncel puan durumu...

2022 Dünya Kupası G Grubu canlı puan durumu

1- Hollanda: 21 puan

2- Norveç: 19 puan

3- Türkiye: 18 puan

4- Karadağ: 15 puan

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını kazanması, Hollanda'nın ise sahasında karşılaşacağı Norveç'e mağlup olması gerekiyor.

Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda ise milli takım son maçını kazandığı taktirde, Hollanda-Norveç maçının sonucu beklenilecek. Norveç, A Milliler'in rakibine attığı farktan 2 fazlasını Hollanda kalesine gönderemediği durumda play-off bileti Ay-Yıldızlı ekibimizin olacak.

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