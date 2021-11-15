Stefan Kuntz Karadağ Türkiye maçı öncesi basın toplantısı düzenledi!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız son maçına çıkıyor.

Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak olan millilerimizin gözü bir yandan da Hollanda-Norveç maçında olacak. Bizim kazanmamız, Norveç'in de Hollanda'yı mağlup etmesi durumunda direkt olarak Dünya Kupası'nda gideceğiz. Kazanamamamız durumunda ise 2.'lik için Norveç'in puan kaybını bekleyeceğiz.

Teknik direktörümüz Stefan Kuntz, Karadağ-Türkiye maçı öncesi basının karşısında çıktı.

İşte Kuntz'un sözleri;

Bizler hocalar olarak planlarımızı burada anlatamayız. Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'i çıkarttığı iyi işten dolayı tebrik ediyorum.

Karadağ maçı için duran toplara çalıştık. Takımım 6 gol attığı için mutluyum. Bunlar duran toplar da olabilir, yüksek ve yerden ortalarla da olabilir. Ben oyuncularımı 6 gollü galibiyetten ötürü tebrik ediyorum.

Normalde kendi kalitemize odaklanırız. Bizim planımız böyledir. Kimin hazır olduğuna dair bir maç planı çıkartırız. Çıkartmış olduğumuz bu maç planıyla da galip gelmeye çalışırız.

İlk 11 için iki tane önemli konu var. Abdülkadir Ömür hazır olur mu göreceğiz. İkinci konu da Cebelitarık maçında oynayanların durumu. Ne kadar etkilendiler, durumları ne? Karadağ maçındaki ilk 11'imize tesir edecek etkenler bunlar olacak.