Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Cebelitarık maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - MUTLUYUZ
Cebelitarık futbolda dünya sonu bir ülke. Bizim Yıldız Korusu kadar yüz ölçümleri ya var, ya yok… Maçın hemen başında da on kişi kaldılar… Yeme de yanında yat… Kerem, Halil, A. Ömür gibi çabuk ve dikine oynayan ne kadar oyuncun varsa at sahaya…
Kuntz öyle yapmadı, on kişiyle kapanacak rakibe karşı Burak'la ve bana göre bu maça uygun bir oyun karakteri olmayan Barış'la başladı… Oysa Kerem ve Halil'in yanında Abdülkadir Ömür mükemmel olurdu.
Altı attık, maçın büyük bölümünde top gezdirip, uzak yan ortalarla boğuşmak yerine, dikine oynasak, son çizgiye inip savunmanın dengesini bozmayı denesek bir düzine atardık.