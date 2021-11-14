Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Alman basını Türkiye'nin Cebelitarık galibiyetini manşetlerine taşıdı

Son dakika spor haberi: Alman basını Türkiye'nin Cebelitarık galibiyetini manşetlerine taşıdı

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 yenerken Norveç'in Letonya karşısında yaşadığı puan kaybıyla grupta averajla ikinci sıraya yükseldi. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörünün Stefan Kuntz olması nedeniyle de Alman basını bu galibiyete geniş yer ayırdı. İşte o manşetlerden bazıları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 08:17
Son dakika spor haberi: Alman basını Türkiye'nin Cebelitarık galibiyetini manşetlerine taşıdı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

Son dakika spor haberi: Alman basını Türkiye'nin Cebelitarık galibiyetini manşetlerine taşıdı

Grupta 5. galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla puanını 18'e yükseltti. Milli Takım, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalan aynı puana sahip Norveç'in averajla üzerine çıkarak, ikinci sıraya yükseldi.

Son dakika spor haberi: Alman basını Türkiye'nin Cebelitarık galibiyetini manşetlerine taşıdı

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.

Son dakika spor haberi: Alman basını Türkiye'nin Cebelitarık galibiyetini manşetlerine taşıdı

Türkiye'nin grupta averajla ikinci sıraya yükselmesi, teknik direktör Stefan Kuntz'dan dolayı Alman basının da gündemindeydi. Maça geniş yer ayıran gazetelerin attığı başlıklardan bazıları şöyle...

Son dakika spor haberi: Alman basını Türkiye'nin Cebelitarık galibiyetini manşetlerine taşıdı

SPORT1

"Kuntz Hollanda üzerinde baskı kurdu"

Son dakika spor haberi: Alman basını Türkiye'nin Cebelitarık galibiyetini manşetlerine taşıdı

KICKER

"Cebelitarık zaferi sonrası Türkiye, 'mucizeler' için umut etmeye devam ediyor"

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