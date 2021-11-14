Son dakika spor haberi: Alman basını Türkiye'nin Cebelitarık galibiyetini manşetlerine taşıdı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.
Grupta 5. galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla puanını 18'e yükseltti. Milli Takım, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalan aynı puana sahip Norveç'in averajla üzerine çıkarak, ikinci sıraya yükseldi.
Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.