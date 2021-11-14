A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık'ı 6-0 yendiğimiz maçın ardından açıklamalar yaptı. Alman çalıştırıcı, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları saha kenarından izlemek büyük keyifti. Bugün her şeyi yaptık, her şeyi denedik! Oyunun yönünü değiştirecek hamleler yaptık. Bugün mümkün olduğu kadar gol atabilirsek yaptığımız işin bir anlamı olacağına karar vermiştik, oyuncularım da bunu gösterdiler. Yola devam edeceğiz" dedi

TUTKULU OYNUYORUZ

Kuntz sözlerini şöyle tamamladı: "Norveç maçını yanımdaki arkadaş takip ediyordu daha çok, saha içindeki de motive ediyordu. Maç bittikten sonra sosyal medyaya baktım ve gördüm. Şunu söylemek gerekiyor, sakin olmamız gerekiyor, ayağımız yere basmalı! Takım ruhu, ekip ruhu oluşuyor. Takım birbirine yaklaşıyor. Elbette hatalar yapıyoruz ama çok tutkulu ve ihtiraslı oynuyoruz. Şu ana kadar elde ettiğimiz sonuçtan memnunuz ama daha yolun başındayız."