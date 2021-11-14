Milli bayram

A Milli Takım yine suda ateş yakmayı başardı. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ay-yıldızlılar, Letonya'nın ardından Cebelitarık'ı da mağlup etti. Kerem ile öne geçen milliler, 22. Dakikada Olivero'nun kırmızı kart görmesiyle oyunun hakimiyetini tamamen ele geçirdi. Halil (2), Merih, Serdar ve Mert Müldür'le farka koştu: 6-0. Bu sonucun ardından gözler Norveç'e çevrilirken oradan da güzel haber geldi.

NASIL ÇIKAR?

Norveç'in, Letonya ile sahasında 0-0 berabere kalmasıyla A Milliler averajla 2. sıraya yerleşti. A Milli Takımımız, G Grubu'nun son maçında 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hollanda ise Norveç'i ağırlayacak. Milliler, Karadağ deplasmanında kazanır, Norveç de Hollanda karşısında puan kaybederse play-off biletini cebimize koyacağız. Norveç'in de kazanması halinde ise genel averaja bakılacak. Artık nefesler tutuldu ve gözler Salıya çevrildi.

İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Stefan Kuntz, Ekim ayında deplasmanda oynanan Letonya karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Alman teknik adam, Berat Özdemir'in yerine Halil Dervişoğlu'na, kanat bölgesinde ise sakatlığı bulanan ve kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder yerine Barış Alper Yılmaz'a şans verdi.

KIRMIZI KART VAR'DA ÇIKTI

Türkiye-Cebelitarık maçının 21. dakikasında Olivero kırmızı kart gördü. 20. dakikada yaşanan pozisyonda Olivero'nun Zeki Çelik'e yaptığı hareket sonucu maçın hakemi Boiko, VAR incelemesine çağrıldı. Pozisyonu yeniden izleyen Boiko, Olivero'ya kırmızı kartını gösterdi ve rakip Cebelitartık 10 kişi kaldı.

MİLLİ TAKIMA TAKVİYE

A Milli Takım'a iki oyuncu daha çağrıldı. Başakşehir'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor'dan Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından Milli Takım kampına katılan isimler oldu. Tolga dördünce kez milli takıma davet alırken Yusuf Sarı ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

PLAY-OFF STATÜSÜ

Gruplarını lider tamamlayan takımlar doğrudan Dünya Kupası'na katılacak, diğer 3 takım ise playoff turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde vize alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu tek maç eleme usulüyle oynanacak. İlk turu seri başı olmadığımız için deplasmanda oynayacağız; geçersek kura sonucu nerede oynayacağımız belirlenecek.