Kral asist

Lille forması altında tartışılan Burak Yılmaz A Milli Takım'da devleşmeye devam ediyor. Letonya maçının son anlarında ay-yıldızlı takımımıza penaltı kazandıran ve galibiyet golünü ağlara yollayan tecrübeli futbolcu dün akşam oynanan Cebelitarık maçına asistleriyle damga vurdu. 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nu golle buluşturan Burak Yılmaz, 38 ve 41'de ise Halil Dervişoğlu'nun attığı iki golün pasını verdi. Dünya Kupası Eleme Grubu'nda 5 golü bulunan yıldız futbolcu, ilk kez asist katkısı yapmış oldu. Burak 69. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı. Rıdvan da iki asist ile öne çıkan isimler arasında yer aldı.