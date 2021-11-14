Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı'mız Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı'mız Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son haftasında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kampa katılan Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, takımla ilk antrenmanına çıktı. Baldırında sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ise hazırlanan bireysel antrenman programı dahilinde sahada takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 15:52
A Milli Futbol Takımı'mız Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Cebelitarık maçında sahaya ilk 11'de çıkan futbolcular salonda çalıştı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda geçiş oyunlarına yönelik çalışmalar yaptı.

Kampa katılan Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, takımla ilk antrenmanına çıktı. Baldırında sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ise hazırlanan bireysel antrenman programı dahilinde sahada takımdan ayrı çalıştı.


DİĞER
Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker aşkında flaş gelişme! Evleniyorlar mı?
Gedson Fernandes Galatasaray için gemileri yaktı! Transfer için Benfica'ya haber yolladı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor