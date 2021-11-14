A Milli Futbol Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'tan Karadağ maçı yorumu! "Kesinlikle kararlıyız"

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, Karadağ ile oynanacak mücadele öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hamilt Altıntop, "Değişiklikler zaman alacak demiştik. Daha yolun başındayız. Karadağ maçı öncesi dün akşam yemeğinde, 'Bunun keyfini çıkarmak lazım, gurur da duyabiliriz ama herkes mütevazı olmalı' dedim. Kararlı bir şekilde hiçbir detayı atlamadan Karadağ'a hazırlanacağız" dedi.

"Mütevazılığı korumak lazım. Kesinlikle kararlıyız" diyen Altıntop, "Değerleri koruyabilirsek, yeteneğimizi sahaya yansıtabilirsek çok iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum. Biz işimizi yaptıktan sonra diğer maçlara bakabiliriz. Allah her şeye kadirdir" ifadelerini kullandı.

FERDİ KADIOĞLU AÇIKLAMASI!

Son olarak Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım seçimiyle ilgili bir gelişmenin olup olmadığı yönündeki soruya Altıntop, "Böyle konuları iki maç arası konuşmak çok hoş değil. Ama hocamızın belirttiği gibi, oyuncularla görüşüyoruz. Ferdi'yle bir görüşmesi oldu. Ben de sonradan katıldım. Kendisini tanıma fırsatı buldum. Ondan aylar önce Şenol (Güneş) hoca ve ekibi bir görüşme yapmıştı. Biz duruşumuzdan, fikirlerimizden ve değerlerimizden bahsettik. O da kendi görüşlerini paylaştı. Gelecekte ne olur, ne olmaz onu şu anda kestiremiyorum. Ama her futbolcu arkadaşımızın başarılı olmasını ve sadece saha içinde değil, saha dışında da iyi birey olmalarını istiyoruz. Tercihi ne olursa olsun biz TFF olarak böyle kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.