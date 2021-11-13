Türkiye puan durumu | İşte A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda CANLI puan durumu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Letonya ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesi 15 puanla 3. sırada bulunan millilerimiz, bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte G Grubu'ndaki CANLI puan durumu...

Grubun diğer maçlarında ise Norveç ile Letonya karşılaşıyor. Bir diğer maçta ise saat 22.45'te Karadağ ile Hollanda kozlarını paylaşacak.

İşte G Grubu'nda CANLI puan durumu:

1- Hollanda: 19

2- Norveç: 18

3- Türkiye: 18

4- Karadağ: 11

5- Letonya: 6

6- Cebelitarık: 0