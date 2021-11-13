Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye'nin gruptan lider çıkma şansı var mı?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasına oynanan üç maçla devam edildi. G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı.

Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı. Bu galibiyetin ardından Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi.

Grupta 9. haftanın son maçında Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Peki alınan bu sonuçlar sonrası Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte detaylar..

Ay-yıldızlı ekibin yer aldığı G Grubu'nda puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan Hollanda 8 6 1 1 29 6 23 19 Türkiye 9 5 3 1 25 15 10 18 Norveç 9 5 3 1 15 6 9 18 Karadağ 8 3 2 3 11 11 0 11 Letonya 9 1 3 5 8 13 -5 6 Cebelitarık 9 0 0 9 3 40 -37 0

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını da kazanması, Hollanda'nın ise fazla 1 puan alması gerekiyor.

Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda ise milli takım son maçını kazandığı taktirde, Hollanda-Norveç maçının sonucu beklenilecek. Norveç milli takımı, A Milliler'in rakibine attığı farktan 2 fazlasını Hollanda kalesine gönderemediği durumda play-off bileti Ay-Yıldızlı ekibimizin olacak.

PLAY-OFF FORMATI

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.