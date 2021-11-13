Haberler A Milli Futbol Takımı Merih: 2’de 2 yapacağız

Merih: 2’de 2 yapacağız

Ay-Yıldızlı ekibin stoperi Merih Demiral, Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmaları öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Kariyerini Atalanta'da sürdüren milli yıldızımız Merih "İyi bir takımız. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bizim elimizden gelen 6 puan almak. Biz bunu alacağız. Ardından da Norveç'in puan kaybını bekleyeceğiz" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Merih: 2’de 2 yapacağız
Ay-Yıldızlı ekibin stoperi Merih Demiral, Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmaları öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Kariyerini Atalanta'da sürdüren milli yıldızımız Merih "İyi bir takımız. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bizim elimizden gelen 6 puan almak. Biz bunu alacağız. Ardından da Norveç'in puan kaybını bekleyeceğiz" diye konuştu. 23 yaşındaki futbolcu bu grubun Katar'a gitmeyi hak ettiğini belirtti.
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