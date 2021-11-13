Haberler A Milli Futbol Takımı Kuntz kükredi: Haydi haydi çok gol

Kuntz kükredi: Haydi haydi çok gol

Milliler Cebelitarık maçı hazırlıklarını dünkü antrenmanla birlikte tamamladı. Son çalışmaya teknik direktör Stefan Kuntz'un uyarıları damga vurdu. Hafta boyunca güler yüzlü olan Alman çalıştırıcı dün hırslıydı. Oyuncularına sık sık "Haydi daha çok gol" uyarısı yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Kuntz kükredi: Haydi haydi çok gol
Milliler Cebelitarık maçı hazırlıklarını dünkü antrenmanla birlikte tamamladı. Son çalışmaya teknik direktör Stefan Kuntz'un uyarıları damga vurdu. Hafta boyunca güler yüzlü olan Alman çalıştırıcı dün hırslıydı. Oyuncularına sık sık "Haydi daha çok gol" uyarısı yaptı.
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