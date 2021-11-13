Kuntz kükredi: Haydi haydi çok gol

Milliler Cebelitarık maçı hazırlıklarını dünkü antrenmanla birlikte tamamladı. Son çalışmaya teknik direktör Stefan Kuntz'un uyarıları damga vurdu. Hafta boyunca güler yüzlü olan Alman çalıştırıcı dün hırslıydı. Oyuncularına sık sık "Haydi daha çok gol" uyarısı yaptı.
Milliler Cebelitarık maçı hazırlıklarını dünkü antrenmanla birlikte tamamladı. Son çalışmaya teknik direktör Stefan Kuntz'un uyarıları damga vurdu. Hafta boyunca güler yüzlü olan Alman çalıştırıcı dün hırslıydı. Oyuncularına sık sık "Haydi daha çok gol" uyarısı yaptı.