İşte A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda CANLI puan durumu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Letonya ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesi 15 puanla 3. sırada bulunan millilerimiz, bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte G Grubu'ndaki CANLI puan durumu...
Grubun diğer maçlarında ise Norveç ile Letonya karşılaşıyor. Bir diğer maçta ise saat 22.45'te Karadağ ile Hollanda kozlarını paylaşacak.
İşte G Grubu'nda CANLI puan durumu:
1- Hollanda: 19
2- Norveç: 18
3- Türkiye: 18
4- Karadağ: 11
5- Letonya: 6
6- Cebelitarık: 1