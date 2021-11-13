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İşte A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda CANLI puan durumu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Letonya ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesi 15 puanla 3. sırada bulunan millilerimiz, bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte G Grubu'ndaki CANLI puan durumu...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 20:13 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 20:18
İşte A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda CANLI puan durumu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Letonya ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesi 15 puanla 3. sırada bulunan millilerimiz, bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte G Grubu'ndaki CANLI puan durumu...

Grubun diğer maçlarında ise Norveç ile Letonya karşılaşıyor. Bir diğer maçta ise saat 22.45'te Karadağ ile Hollanda kozlarını paylaşacak.

İşte G Grubu'nda CANLI puan durumu:

1- Hollanda: 19
2- Norveç: 18
3- Türkiye: 18
4- Karadağ: 11
5- Letonya: 6
6- Cebelitarık: 1

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