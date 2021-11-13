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Hedeflerimizi belirledik

Kuntz, Cebelitarık maçı öncesi konuştu: 3 puan ve bol gol için planımızı yaptık.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Hedeflerimizi belirledik
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz 2'de 2 yapmak istediklerini belirtti. Alman çalıştırıcı, Burak Yılmaz'ın hücumda ilk opsiyonları olduğunu söyledi. Görevinin tüm forvetleri hazırlamak olduğunu kaydetti. Başarılı hoca bugünkü karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu'ndan özel bir performans beklediğini belirtti. Kuntz "Hakan'ın maça damga vuracağına dair bir hissim var" dedi. Kuntz şunları söyledi: 3 puan ve bol gol için planımızı yaptık. Maç saatini bekliyoruz. Benim bu ekibi motive etmeme gerek yok. Bu oyuncular ülkeleri için oynamayı çok seviyorlar. Motivasyonu artırmak için benim bir şey yapmam gerekmiyor. Biz duygusallıkla, disiplini dengede tutmak için çalışıyoruz.
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