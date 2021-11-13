Haberler A Milli Futbol Takımı CANLI İZLE | Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

CANLI İZLE | Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Karadağ'a konuk olacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, Karadağ'ı yenerek Dünya Kupası'na adını yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'i fubolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 14:24
CANLI İZLE | Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Stefan Kuntz yönetiminde çıkış arayan A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ'a konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karadağ - Türkiye maçı 16 Kasım Salı günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

📋 ADAY KADRO

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

DİĞER
Pelin Öztekin o haberlere isyan etti! "Daha ne kadar 93 kilo veren Pelin diyecekler?"
İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Sedat K. eski eşi Gülsüm Yarış'ı başından vurarak öldürdü
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor