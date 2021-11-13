Haberler A Milli Futbol Takımı 601. karşılaşma

601. karşılaşma

A Milli Takım, Cebelitarık mücadelesiyle birlikte 601. defa sahaya çıkacak. 98 yıllık tarihimizde 228 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi aldık. Ay-yıldızlılar rakip ağları 799 defa sarstı. Kalesinde ise 861 gol gördü. Stefan Kuntz 3. maçına çıkacak. 1 galibiyeti, 1 beraberliği bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
601. karşılaşma
A Milli Takım, Cebelitarık mücadelesiyle birlikte 601. defa sahaya çıkacak. 98 yıllık tarihimizde 228 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi aldık. Ay-yıldızlılar rakip ağları 799 defa sarstı. Kalesinde ise 861 gol gördü. Stefan Kuntz 3. maçına çıkacak. 1 galibiyeti, 1 beraberliği bulunuyor.
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