601. karşılaşma

A Milli Takım, Cebelitarık mücadelesiyle birlikte 601. defa sahaya çıkacak. 98 yıllık tarihimizde 228 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi aldık. Ay-yıldızlılar rakip ağları 799 defa sarstı. Kalesinde ise 861 gol gördü. Stefan Kuntz 3. maçına çıkacak. 1 galibiyeti, 1 beraberliği bulunuyor.
A Milli Takım, Cebelitarık mücadelesiyle birlikte 601. defa sahaya çıkacak. 98 yıllık tarihimizde 228 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi aldık. Ay-yıldızlılar rakip ağları 799 defa sarstı. Kalesinde ise 861 gol gördü. Stefan Kuntz 3. maçına çıkacak. 1 galibiyeti, 1 beraberliği bulunuyor.