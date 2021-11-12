Yaptık yine yaparız

Avrupa liglerinde forma giyen Çağlar Söyüncü ve Hakan Çalhanoğlu, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak iki maç öncesi umut dolu sözler sarf etti. Yenik duruma düştükleri Letonya karşısında aldıkları galibiyetin play-off'a kalma adına önemli olduğunu belirten Çağlar, "Cebelitarık ve Karadağ maçlarında galibiyetten başka düşüncemiz yok. Her iki maçı kazanıp, ikincilik yarışında da Norveç'in puan kaybını bekleyeceğiz. İnanıyorum ki son sözü yine biz söyleyeceğiz. Tüm Türkiye'nin desteğini hissetmek istiyoruz" dedi.



'BİZE İNANSINLAR YETER'



Önceki organizasyonları hatırlatan Hakan Çalhanoğlu ise, "Daha önce, 'Biz bitti demeden bitmez' sözünü tüm dünyaya ezberletmiştik. Halkımız bize inansın, 2022 Dünya Kupası yolunda da son saniyeye kadar mücadele edeceğiz ve Türkiye'yi finallere taşıyacağız. Katar'daki yerimizi alacağız. Biz hiçbir zaman pes etmeyi düşünmedik. Hedefimize ulaşacağız. Türkiye'nin artık büyük turnuvaların vazgeçilmezi olması için çalışacağız. Tüm takım sürekli iletişim halindeyiz. Bu büyük hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.



'ATABİLDİĞİMİZ KADAR GOL ATMALIYIZ'



Cebelitarık'ı 3-0 yendiğimiz ilk maçta bir gol ve bir asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu, ikinci sınav öncesi farklı bir galibiyete ihtiyaçları olduklarını söyledi. İlk maçtaki golleri ikinci yarıda bulduklarını hatırlatan yıldız futbolcu, "Bu kez başlangıç düdüğünden itibaren baskı kurmalı ve atabildiğimiz kadar gol atmalıyız. Norveç'in puan kaybı yaşayacağını düşünüyoruz ve iş averaja kalırsa avantajı elimize geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.