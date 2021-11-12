SPOR HABERİ - Stefan Kuntz: Takımın ruhu büyüyor!

"Türk Milli Takımı, benim için yoğun duyguların da dahil olduğu çok ilginç ve heyecan verici bir meydan okuma! Yeni oyuncularım ve halletmem gereken yeni şeyleri var. Türk futbolunun potansiyelini zaten biliyordum. Türkiye her zaman yetenekli futbolculardan oluşan bir ülke olmuştur ve genç türk oyuncuları en üst düzeyde mücadele edebilecekleri üst düzeye turnuvalara taşımak için elimden geleni yapacağım."

"HAYATIMIN EN DOĞRU ANINDA GELDİ"

"2017 ve 2021 yıllarında Almanya U21 Milli Takımı'yla iki kez Avrupa şampiyonu olduktan sonra yeni bir şey yapmak istediğimi ve yeni bir mücadeleye ihtiyacım olduğunu hissettim. TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü olma teklifi hayatımın en doğru anında geldi. Benim için doğru bir iş olduğunu hissettim. Türkiye'nin başında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Türkiye için yüzde 100'ümden daha azını vermeyeceğim."