SPOR HABERİ - Stefan Kuntz: Takımın ruhu büyüyor!

"TAKIMIN RUHU BÜYÜYOR!"
"Şimdiye kadar sadece 10 kez takımla antrenman yapma fırsatım oldu. Oyuncularımla daha fazla zaman geçirdikten sonra takımımın ne kadar güçlü olduğuna dair daha doğru bir değerlendirme yapabilirim. Şimdilik, daha genç ve daha tecrübeli oyuncular arasında denge kurmaya çalışıyorum. Bunu bir deneyim ve cesaret karışımı olarak düşünün. Yine de takım içinde ruhun giderek büyüdüğünü, geliştiğini düşünüyorum."
"95'TEN BERİ BU TUTKUYU BİLİYORUM"
"1995/96 sezonunda Beşiktaş forması giydiğimden bu yana Türklerin futbola ne kadar tutkuyla baktığını biliyorum. Çok duygusallar, tıpkı benim gibi... Norveç'e karşı ilk iç saha maçımız yüzde 50 kapasite oynandı ama stadyum tamamen doluymuş gibi bizi desteklediler."
"EURO 2024 BENİ MOTİVE EDİYOR"
"Yepyeni bir Türk milli takımı kurma ve Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılma fikri beni heyecanlandırmaya, daha çok çalışmam için motive etmeye yetiyor."