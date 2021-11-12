Riva’nın gözdesi Ozan!

Formsuzluğu nedeniyle Letonya ile oynanan son maçta forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ın Cebelitarık sınavıyla ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. İngiltere'de Watford forması giyen yıldız futbolcunun A Milli Takım idmanlarındaki performansı da teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Hırsıyla öne çıkan Ozan'ın orta alanda Hakan Çalhanoğlu ve Berat Özdemir ile birlikte görev yapması bekleniyor. Antrenmanlarda çalışkanlığı öne çıkan Ozan Tufan, saha dışında da takımın neşe kaynağı olarak dikkat çekiyor. Arkadaşlarıyla iletişimi kuvvetli olan 26 yaşındaki futbolcu, esprileriyle takım arkadaşlarına moral veriyor.