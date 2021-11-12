Kapalı gişe

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Cebelitarık'ı konuk edecek olan A Milli Takım'a tam destek… Grubun en zayıf takımıyla karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, uzun bir aradan sonra dolu tribünler önünde sahaya çıkacak. 17 bin kişi kapasiteli Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma öncesi tüm biletlerin dün tükendiği öğrenildi. Grubun son sırasındaki rakibine karşı farklı bir galibiyet almayı hedefleyen Türkiye, taraftar desteğini sonuna kadar arkasına alacak. Bu arada stat yetkilileri, karşılaşma öncesi tribünde yer alacak tüm taraftarlara Türk bayrağı verecek, Fatih Terim Stadı kırmızı-beyaza boyanacak.



İKİ RAKİBE KARŞI 2 GALİBİYET VAR



Elemelerdeki son iki sınavında Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, bu takımlara karşı 4 kez rakip oldu. Cebelitarık ile tarihindeki ilk karşılaşmasını gruptaki ilk randevuda oynayan ay-yıldızlılar, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. Milliler, 3. kez karşılaştığı Karadağ'ı ise 1 kez mağlup ederken, iki mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

İKİ RAKİBE KARŞI 2 GALİBİYET VAR



Elemelerdeki son iki sınavında Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, bu takımlara karşı 4 kez rakip oldu. Cebelitarık ile tarihindeki ilk karşılaşmasını gruptaki ilk randevuda oynayan ay-yıldızlılar, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. Milliler, 3. kez karşılaştığı Karadağ'ı ise 1 kez mağlup ederken, iki mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.