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CANLI İZLE | Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri G grubu 10. maçında Karadağ ile kozlarını paylaşacak. Türkiye, maçı kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Türkiye'de Cengiz Ünder ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Maçın yayın saati, kanalı ve aday kadro futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 13:10
CANLI İZLE | Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Stefan Kuntz yönetiminde çıkış arayan A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ'a konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karadağ - Türkiye maçı 16 Kasım Salı günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

📋 ADAY KADRO

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

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