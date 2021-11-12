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A Milli Futbol Takımı'mız Cebelitarık maçının hazırlıklarını tamamladı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'mız, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 19:15
A Milli Futbol Takımı'mız Cebelitarık maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde Stefan Kuntz sahada takımla toplantı yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman koordinasyon çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın açık olan son bölümünde yarı sahada çift kalede hücum çalışmaları yapıldı. Antrenmanın kapalı olan bölümünde ise Cebelitarık maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmana baldırında sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür katılmadı.

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