Milli Takımımızın file bekçileri Sinan Bolat, Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu, dün kameraların karşısına geçerek hedefler ve milli takımın atmosferi hakkında açıklamalar yaptılar. Milli eldivenlerin genel görüşü yeni bir hoca ile yepyeni bir hava yakaladıkları şeklinde oldu. Sinan Bolat, "Tecrübelerimi elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Hepsi birbirinden yetenekli. Hamit abimizin ve hocamızın gelişiyle yeni bir hava oluştu. Hocamız da istediği taktikleri bize gösterir ve en iyi sonuçları alarak iyi yerlere geliriz" ifadelerini kullandı.

KİM OYNARSA OYNASIN

Uğurcan Çakır da güzel atmosfere dikkat çekti. Başarılı kaleci, milli takıma seçilen Ersin'i tebrik edip "Ersin'e hayırlı olsun diyorum. Ersin hak ettiği için burada. Şansımızı sonuna kadar zorlamak istiyoruz. Ben biraz moralli geldim ama burası milli takım. Hep beraber birlikte savaşacağız. En iyi şekilde ayrılacağız. Kim oynarsa oynasın elinden gelen her şeyi yapmak isteyecek. Yeni bir hocamız, yeni bir havamız var. İyi sonuçlar almak istiyoruz. Şansımız zor gözüküyor ama en sonuna kadar zorlamak istiyoruz. 2 maçı kazanıp ne olacağını görmek istiyoruz" dedi.

DESTANOĞLU: ÇOK MUTLUYUM

Ersin Destanoğlu da milli formanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Genç eldiven "Seçildiğimi öğrendiğimde çok mutlu oldum, bekliyordum. Takımımda da en iyi performansımı göstermeye çalışıyordum. Tarif edilemez bir duygu benim için. Çünkü en üst seviye burası. Rıdvan'a söyledim ilk seçildiğimi. O da mutlu oldu" dedi.