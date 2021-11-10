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Serdar’dan sosyal isyan!

Konyasporlu Serdar Gürler, Milli Takıma davet edilmediği için sosyal medyadan isyan etti. Gürler, Barış Alper'in kadroya dahil edilmesinden sonra ''Kardeşim benim hayırlı olsun. Sana saygım sonsuz. Çok iyi futbolcusun. Daha iyi yerlere geleceğini canı gönülden inanıyorum. Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara" paylaşımı yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Serdar’dan sosyal isyan!
Konyasporlu Serdar Gürler, Milli Takıma davet edilmediği için sosyal medyadan isyan etti. Gürler, Barış Alper'in kadroya dahil edilmesinden sonra ''Kardeşim benim hayırlı olsun. Sana saygım sonsuz. Çok iyi futbolcusun. Daha iyi yerlere geleceğini canı gönülden inanıyorum. Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara" paylaşımı yaptı.
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