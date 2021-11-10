‘Kral’ Cebelitarık’ı bekliyor

Daha önce 74 kez milli formayı terleten ve en çok milli olan oyuncular sıralamasında 12. sırada bulunan Burak Yılmaz, cumartesi gününü bekliyor. Gruplarda 7 maçta 5 gol kaydeden Kral, ilerlemiş yaşına rağmen (36) antrenmanlardaki formuyla maşallah dedirtiyor.
Daha önce 74 kez milli formayı terleten ve en çok milli olan oyuncular sıralamasında 12. sırada bulunan Burak Yılmaz, cumartesi gününü bekliyor. Gruplarda 7 maçta 5 gol kaydeden Kral, ilerlemiş yaşına rağmen (36) antrenmanlardaki formuyla maşallah dedirtiyor. Takımımızın en büyük gol silahı olan Burak, zaman zaman yaptığı konuşmalarla hem arkadaşlarını motive ediyor, hem teknik heyete yardım ediyor.