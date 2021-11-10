Engelleri aşarız

Milli ara öncesi İtalya'da oynadığı futbolla Çizme'de gündem olan Hakan Çalhanoğlu, kampta açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, önlerindeki iki karşılaşmanın da büyük öneme sahip olduğunu belirtip "Norveç maçını kazanabilmiş olsak bir nebze daha rahat olabilirdik. Ancak istediğimiz gibi olmadı. Sonrasında Letonya'da aldığımız 3 puan iddiamızı sürdürmek için önemliydi" ifadesini kullandı.

GÜZEL GEÇİYOR

Çalhanoğlu hem Cebelitarık hem Karadağ karşılaşmalarına çok iyi hazırlandıklarını da sözlerine ekledi. Milli yıldız, kesinlikle 6 puan için sahaya çıkacağız. Play off'a kalıp ardından Dünya Kupası için son engeli de aşmak istiyoruz" diye konuştu. 27 yaşındaki 10 numara ayrıca güzel bir kamp geçirdiklerini yeni gelenlerin çabuk uyum sağladığını söyledi.