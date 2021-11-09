Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta? Türkiye - Cebelitarık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

Türkiye - Cebelitarık maçını canlı takip etmek için tıklayınız

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, G grubu 9. maçında Cebelitarık ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç şifresiz mi?

TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇININ ADAY KADROSU AÇIKLANDI!

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

OZAN KABAK KADRODAN ÇIKARILDI!

A Milli futbolcu Ozan Kabak, viral enfeksiyon sebebiyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.