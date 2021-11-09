Türkiye - Cebelitarık maçını canlı takip etmek için tıklayınız

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, G grubu 9. maçında Cebelitarık ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç şifresiz mi?

TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇININ ADAY KADROSU AÇIKLANDI!

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

OZAN KABAK VE CENGİZ ÜNDER KADRODAN ÇIKARILDI!

A Milli futbolcu Ozan Kabak, viral enfeksiyon sebebiyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir" denildi.

Galatasaray'da ve forma giyen Barış Alper Yılmaz, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.