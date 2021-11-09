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Serdar Gürler'den Milli Takım sitemi! Barış Alper Yılmaz...

A Milli Takım'da Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarının kadrosundan çıkarılırken, yerine Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edilmişti. Bu karara Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Serdar Gürler tepki gösterirken, Barış Alper'in fotoğrafını paylaşıp üzerine not düştü. İşte o paylaşım...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 17:55
Serdar Gürler'den Milli Takım sitemi! Barış Alper Yılmaz...

İttifak Holding Konyasporlu Serdar Gürler, A Milli Takım'a davet edilmediği için tepki gösterdi.

Gürler, sakatlanan Cengiz Ünder'in yerine Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın kadroya dahil edilmesinden sonra Barış Alper Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşıp üzerine not düştü.

İşte o ifadeler:

"Kardeşim benim hayırlı olsun. Sana saygım sonsuz. Çok iyi futbolcusun, bunu yüzüne karşı da söyledim. Daha iyi yerlere geleceğini canı gönülden inanıyorum ve bunu istiyorum. Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala."

KONYASPOR'DAN KUNTZ'A MESAJ!

Konyaspor da Serdar Gürler'in milli takıma çağrılmaması üzerine bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda Serdar Gürler'in istatistiklerine yer verildi ve "Merhaba Stefan. Seni Serdar'la tanıştırabilir miyim?" ifadeleri kullanıldı.

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