Kapı herkese açık

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak Dünya Kupası Eleme maçları öncesi önemli açıklamalar yaptı. Önceliklerinin Cebelitarık maçı olduğunu belirten Alman hoca, "Bu karşılaşmadan istediğimizi almak istiyoruz. İkincisi ne kadar gol atabiliyorsak, onu atmalıyız. Atacağımız her gol rakiplerin üstünde baskı oluşturacaktır" dedi.

KRİTİK AY MART

Alman teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "İrfan Can'ı hocası Vitor ile görüşmemizden sonra kadroya almadık. Getafe'den Enes Ünal, Everton'dan Cenk Tosun... Kapı kimseye kapalı değil. Yeter ki iyi performans sergilesinler. Herkes mart ayı için kendisinde şans görebilir. Birkaç hafta önce Ferdi Kadıoğlu ile görüştük. Mart ayına kadar kararını vermiş olacağını söylüyor."

HEPSİ MUTLU VE GURURLU

Göreve geldikten sonra yaptığı gözlemleri de söyleyen Alman teknik adam, bu konuda şunları söyledi: "Tüm Türk oyuncular ülkeleri için milli takım adına oynamaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorlar. Tek bir amaçları var o da Türk insanını mutlu etmek. Tabi bunun yanında oyuncularımız bu kadar büyük sevginin yanı sıra gelen beklentilerden dolayı baskı altına giriyorlar. Bu baskının özellikle Türkiye dışında ülkeyi temsil eden oyuncularda daha ağır bir şekilde tezahür edebiliyor."

YUSUF YAZICI GERÇEĞİ

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın kadroya alınmasının sebebini de açıklayan Kuntz, "Geçen açıkladığımız kadrodan şimdi olmayanlara bakarsak Serdar Aziz ve Yusuf var. Yusuf'un durumuyla ilgili hem kendisiyle hem hocasıyla konuştum. Bazen oyuncular tam olarak neden aday kadroda olmadıklarını anlayamıyorlar. Bana göre Yusuf'un takımında oynadığı zaman milli takıma da faydalı olacaktır" dedi.

Lider oyuncu konusuna vurgu yapan Kuntz, "Lider oyuncu herkese lazım. Burak'ı bu anlamda tipik bir lider olarak gösterebiliriz. Hakan çok yüksek sesle duyurmasa da saha içinde varlığıyla, tavırlarıyla bunu hissettirir. Çağlar konuşmasıyla bunu sağlar. Genç oyuncularımızı da buna sevk etmek istiyorum aslında" sözlerini sarf etti.