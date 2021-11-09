Haberler A Milli Futbol Takımı İki rakibe karşı 2 galibiyet var

İki rakibe karşı 2 galibiyet var

Elemelerdeki son iki sınavında Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, bu takımlara karşı 4 kez rakip oldu. Cebelitarık ile tarihindeki ilk karşılaşmasını gruptaki ilk randevuda oynayan ayyıldızlılar, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
İki rakibe karşı 2 galibiyet var
Elemelerdeki son iki sınavında Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, bu takımlara karşı 4 kez rakip oldu. Cebelitarık ile tarihindeki ilk karşılaşmasını gruptaki ilk randevuda oynayan ayyıldızlılar, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. Milliler, 3. kez karşılaştığı Karadağ'ı ise 1 kez mağlup ederken, iki mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.
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