Cengiz Ünder formda geldi

Ay-yıldızlı ekibimizin Avrupa'da forma giyen oyuncuları adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Marsilya'da oynayan Cengiz Ünder, takımının vazgeçilmezi oldu, attığı kritik gollerle de öne çıktı.
Ay-yıldızlı ekibimizin Avrupa'da forma giyen oyuncuları adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Marsilya'da oynayan Cengiz Ünder, takımının vazgeçilmezi oldu, attığı kritik gollerle de öne çıktı. Milli Takım'ın Riva'daki kampına katılan yıldız futbolcu, teknik direktör Kuntz'un vazgeçilmezleri arasına girerken, Cebelitarık ve Karadağ maçlarına ilk 11'de başlaması bekleniyor.