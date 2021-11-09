Haberler A Milli Futbol Takımı Cengiz Ünder formda geldi

Cengiz Ünder formda geldi

Ay-yıldızlı ekibimizin Avrupa'da forma giyen oyuncuları adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Marsilya'da oynayan Cengiz Ünder, takımının vazgeçilmezi oldu, attığı kritik gollerle de öne çıktı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
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