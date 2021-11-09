Burak Yılmaz için Fransa'dan flaş iddia! Milli Takım'ı bırakacak

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de foram giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz için Fransız basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; 36 yaşındaki golcü isim, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememesi halinde A Milli Takım'ı bırakacak.

Haberde milli formayla çıktığı 74 maçta 30 gol kaydeden Yılmaz'ın Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'na katılamaması halinde çıkacağı son 2 maçın Cebelitarık ve Karadağ olacağı ifade edildi.

Türkiye 2022 Dünya Kupası'na katıldığı takdirde ise Burak Yılmaz'ın son turnuvasına çıkacağı belirtildi.