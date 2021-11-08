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SPOR HABERİ - Stefan Kuntz tarih verdi! Ferdi Kadıoğlu ve milli takım...

Spor haberi... A Milli Futbol Takım'ımızın tecrübeli çalıştırıcı Stefan Kuntz katıldığı bir televizyon programında flaş açıklamalarda bulundu. Takımın son durumu ve yaşananlara dair konuşan Alman çalıştırıcı Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi hakkında da konuştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 14:49 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 15:05
SPOR HABERİ - Stefan Kuntz tarih verdi! Ferdi Kadıoğlu ve milli takım...

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz Trt Spor'da katıldığı bir programda milli takıma dair merak edilenleri yanıtladı. Birçok konuya değinen Alman çalıştırıcı Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Kuntz açıklamasında oyuncu ile birkaç hafta önce Riva'da görüşme sağladıklarını ifade ederken, "Kendisine anlattık, verimli geçti. Bir daha konuştuk sonra, biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu ve Kasım ayında değil ama Mart ayında karar vereceğini söyledi" dedi.

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