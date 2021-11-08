Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı açıklaması!

A Milli Takım'ın Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı ile ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

İRFAN CAN KAHVECİ VE YUSUF YAZICI KADROYA NEDEN ALINMADI?

Kuntz bu soruya, "Bir önceki kadroda 26 kişilik aday kadro açıkladık. Bunun sebebi de ilk maçta 3 oyuncu cezalıydı ve benim ilk kampımdı takımdaki. Görebildiğim kadar oyuncuyu görmek istedim. Benim kadro açıklama yaklaşımımı bilmek isterseniz genelde 20+3... Yani 20 oyuncu ve 3 kaleci şeklinde. Takım ruhunun bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. İrfan Can için hocasıyla, Vitor Pereira ile bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler neticesinde de kararımız bu yönde oldu. Görüşmenin ana konusu sakatlıktı. Bu oyuncuların hepsini takip ediyoruz. Şunu bilmeleri lazım, kapı kimseye kapalı değil. Geçen açıkladığımız kadroda şimdi olmayanlara bakarsak biri Serdar Aziz, göz sakatlığı nedeniyle yok. Diğeri de Yusuf. Hem kendisiyle hem de Lille teknik direktörüyle konuştum. Bazen oyuncular neden aday kadroda olmadıklarını anlayamayabiliyorlar. Ben Yusuf'un takımında oynadığında milli takımda faydalı olacağını düşünüyorum. Milli arayı değerlendirip takımdaki yerini kazanıp Mart ayındaki maçlarda bize daha katkılı olacağını düşünüyorum. Bu kadroda da 24 kişi açıkladık. Ardından Ozan Kabak'ı viral enfeksiyon nedeniyle çıkarmak zorunda kaldık. Şu anda 3 stoperimiz var. Tabii insanların dar bir kadromuz var gibi düşünmesini istemeyiz" dedi.