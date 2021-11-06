Haydi çocuklar

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son 2 maçımız öncesinde aday kadro açıklandı. Teknik direktörümüz Stefan Kuntz, sakatlanan ve ameliyat olan Altay Bayındır'ın yerine Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nu çağırdı. Ersin ilk defa A Milli Takım'dan davet aldı. Grupta ay-yıldızlılar 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Hedefimiz Cebelitarık ve Karadağ'ı mağlup etmek. Ardından da Norveç'in bir defa mağlup olmasını beklemek.

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Stefan Kuntz'un açıkladığı A Milli Takım kadrosu şu şekilde: Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Orta saha ve forvet: A. Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun.