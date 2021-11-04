Bekle bizi Katar

Fransa'nın Lille takımında forma giyen ay-yıldızlıların yıldız isimlerinden Yusuf Yazıcı, 2022 Dünya Kupası yolunda iddialı sözler sarf etti. Yenik duruma düştükleri Letonya karşısında aldıkları galibiyetin play-off'a kalma adına önemli olduğunu değinen Yusuf, "Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmalarında galibiyetten başka düşüncemiz yok. Her iki maçı kazanıp, ikincilik yarışında da Norveç'in puan kaybını bekleyeceğiz. İnanıyorum ki son sözü yine biz söyleyeceğiz. Tüm Türkiye'nin desteğini hissetmek istiyoruz" dedi. Önceki organizasyonları hatırlatan Yusuf, "Daha önce abilerimiz, 'Biz bitti demeden bitmez' sözünü tüm dünyaya ezberletmişti. Halkımız bize inansın, 2022 Dünya Kupası yolunda da son saniyeye kadar mücadele edeceğiz ve Türkiye'yi finallere taşıyacağız. Katar'daki yerimizi alacağız. Biz hiçbir zaman pes etmeyi düşünmedik. Hedefimize ulaşacağız. Türkiye'nin artık büyük turnuvaların vazgeçilmezi olması için çalışacağız. Tüm takım sürekli iletişim halindeyiz. Bu büyük hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız."