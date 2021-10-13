Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz'tan flaş karar! Bundan sonra...

Stefan Kuntz'tan flaş karar! Bundan sonra...

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, ilk iki maçında Norveç ve Letonya ile karşılaşmış ve 4 puan toplamıştı. Alman teknik adamın Letonya maçı öncesi flaş bir karar aldığı ve mücadelenin ardından Hamit Altıntop'un da bu karara uyduğu öğrenildi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 12:12
Stefan Kuntz'tan flaş karar! Bundan sonra...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ve Teknik Direktör Stefan Kuntz'un soyunma odasına girilmemesi konusunda ortak bir karar aldığı ortaya çıktı. Bu konuda yönetimden talepte bulunan Kuntz'un, "Soyunma odası bizim mahremimiz ve öyle kalmalı" dediği aktarıldı.

Stefan Kuntz'tan flaş karar! Bundan sonra...

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un bu karar doğrultusunda önceki akşam Letonya ile oynanan maçın ardından soyunma odasına gitmediği belirlendi. Milliyet'in haberine göre Stefan Kuntz ile çok yakın olan Altıntop'un da kararı desteklediği kaydedildi.

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