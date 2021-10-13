Haberler A Milli Futbol Takımı MİLLİ TAKIM HABERİ: Berat Özdemir Fotomaç'a konuştu! "Kelimeler yetmez"

MİLLİ TAKIM HABERİ: Berat Özdemir Fotomaç'a konuştu! "Kelimeler yetmez"

Trabzonspor'da sergilediği performansla kariyerinde ilk kez A Milli takıma çağrılan Berat Özdemir, haberi ilk anda yaşadığı duygu ve devamındaki süreci Fotomaç'a anlattı. İlk kez milli formayı giyen Berat Özdemir, “Paha biçilmez bir duygu. Kelimeler ile anlatamayacağım kadar özel” ifadelerini kullandı. İşte tüm açıklamaları... | Milli Takım haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
MİLLİ TAKIM HABERİ: Berat Özdemir Fotomaç'a konuştu! "Kelimeler yetmez"

Trabzonspor'da sergilediği performansla kariyerinde ilk kez A Milli takıma çağrılan Berat Özdemir, haberi ilk anda yaşadığı duygu ve devamındaki süreci Fotomaç'a anlattı. Berat, "Milli forma benim hayalimdi sezon başında bunu söylemiştim ve çağrıldığımı duyduğum anda ayaklarım adeta yerden kesildi. Bu anlatılamayacak ve yaşanması gereken anlardan birisiydi. Formayı giymek paha biçilmez bir duygu. Kelimeler ile anlatamayacağım kadar özel bir andı. Trabzon'da ve A Milli takımda formamı korumak ve daha iyisini yapmak için üzerimde çok daha büyük bir sorumluluk var. Bunun bilincinde olarak mücadelemi vereceğim" dedi.

Yunus Emre SEL

SON DAKİKA