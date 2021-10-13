Letonya - Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz gözyaşlarını tutamamıştı! Nedeni ortaya çıktı...

Letonya maçında Burak Yılmaz'ın penaltı golüne çocuklar gibi sevinen maçın bitiş düdüğü ile birlikte elleriyle yüzünü kapatıp gözyaşlarını gizlemeye çalışan Stefan Kuntz maça damgasını vurmuştu. Alman teknik adamın neden böylesine duygusal bir boşalma yaşadığı ise herkesin merak konusu olmuştu. Gerçekler ise ortaya çıktı.

KUNTZ İLK KEZ AİLE HASRETİ ÇEKİYOR Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez böylesine stresi yüksek bir görev kabul eden Stefan Kuntz, aynı zamanda ilk kez ailesinden bu kadar uzun bir süre ayrı kaldı. Takvim'in haberine göre; bu iki önemli gerçeğe Letonya maçının kritik önemi de eklenince Alman hoca galibiyet sonrası gözyaşı döktü.