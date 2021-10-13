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Fransa'da Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'a büyük övgü

A Milli Futbol Takımı'mızın Letonya galibiyeti Fransa'da da gündem oldu. Serdar Dursun'un golünde asisti yapan Cengiz Ünder ve son golün sahibi Burak Yılmaz, Fransız basınından büyük övgü aldı. Marsilya'nın yıldızı Cengiz için, "Göz kamaştırıyor" yorumu yapılırken, Burak Yılmaz için, "Gol meleği Burak umutlara start verdi" ifadeleri kullanıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:39
Fransa'da Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'a büyük övgü

Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'le Lille'in golcüsü Burak Yılmaz'ın Letonya maçındaki performansları ile Fransa'da gündem oldu.

Fransız basınında yer alan haberde, "Cengiz Ünder göz kamaştırıyor" başlığı altında, yıldız futbolcunun performansı övüldü.

Cengiz'in, Letonya karşısında eşitliği sağlayan golde Serdar Dursun'a asist yaptığı da hatırlatıldı.

"GOL MELEĞİ YETİŞTİ"

Lille, Burak Yılmaz'ı resmi sitesinde manşete taşıdı. Gol meleği Burak, umutlara start verdi başlığı ile Türkiye'nin Letonya deplasmanında aldığı galibiyetle, umutlarını koruduğu hatırlatıldı. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in maçta 90 dakika sahada kaldığı ancak Yusuf Yazıcı'nın şans bulamadığı hatırlatıldı.

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