Umutlar sürüyor

Norveç'in alacağı bir yenilgi; iki maçı da kazanması halinde ay-yıldızlıları 2.'liğe taşıyacak, beraberlikte ise iş genel averaja kalacak. Grup liderlerinin finallere gideceği organizasyonda ikinciler play-off maçlarına çıkacak.

KÖTÜ GİDİŞ SON BULDU

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son iki maçında bir puan toplayan A Milli Takım, dün gece kötü gidişe son verdi. Letonya karşısında yenik duruma düşmesine rağmen son dakikalardaki baskılı futboluyla galibiyete uzanan ay-yıldızlı ekibimiz, puanını da 15'e çıkardı. Grupta 8. maçlar sonunda 4 galibiyeti bulunan Türkiye, 3 beraberlik, 1 de yenilgi aldı.

TAYLAN YOKTU

A Milli Takımın Letonya ile deplasmanda oynadığı mücadelede kafilede yer alan Taylan Antalyalı, maç kadrosunda ise yoktu. Başarılı orta saha oyuncusu, ay-yıldızlıların hocası Stefan Kuntz'un tercihi sebebiyle kadroda kendine yer bulamadı. 26 yaşındaki futbolcu 1-1 biten Norveç karşılaşmasında son 21 dakikada şans bulmuştu.