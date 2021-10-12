Haberler A Milli Futbol Takımı Umutlar sürüyor

Umutlar sürüyor

Milli Takım, Letonya galibiyetiyle ikincilik şansını korudu. 3. sırada yer alan Türkiye, grupta kalan Cebelitarık ve Karadağ maçlarını kazanıp, Norveç'in Letonya ya da Hollanda maçlarından birinde kayıp yaşamasını bekleyecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
Umutlar sürüyor

Norveç'in alacağı bir yenilgi; iki maçı da kazanması halinde ay-yıldızlıları 2.'liğe taşıyacak, beraberlikte ise iş genel averaja kalacak. Grup liderlerinin finallere gideceği organizasyonda ikinciler play-off maçlarına çıkacak.

KÖTÜ GİDİŞ SON BULDU
2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son iki maçında bir puan toplayan A Milli Takım, dün gece kötü gidişe son verdi. Letonya karşısında yenik duruma düşmesine rağmen son dakikalardaki baskılı futboluyla galibiyete uzanan ay-yıldızlı ekibimiz, puanını da 15'e çıkardı. Grupta 8. maçlar sonunda 4 galibiyeti bulunan Türkiye, 3 beraberlik, 1 de yenilgi aldı.

TAYLAN YOKTU
A Milli Takımın Letonya ile deplasmanda oynadığı mücadelede kafilede yer alan Taylan Antalyalı, maç kadrosunda ise yoktu. Başarılı orta saha oyuncusu, ay-yıldızlıların hocası Stefan Kuntz'un tercihi sebebiyle kadroda kendine yer bulamadı. 26 yaşındaki futbolcu 1-1 biten Norveç karşılaşmasında son 21 dakikada şans bulmuştu.

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