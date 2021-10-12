SPOR HABERLERİ: O anlar gündem oldu! Yusuf Yazıcı ve Rıdvan Yılmaz...

"20 YAŞ DİŞİNE Mİ BAKIYOR ACABA?"

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı ilginç bir şekilde motive etti. İki futbolcunun o anları sosyal medyada gündem oldu. Yayıncı kuruluşun yorumcularından Alp Pehlivan "20 yaş dişine mi bakıyor acaba?" derken Tarık Üstün de "Herhalde 'Oyuna gireceksin ve gol atacaksın oğlum' diyor" yorumunu yaptı.