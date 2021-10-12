SPOR HABERLERİ: O anlar gündem oldu! Yusuf Yazıcı ve Rıdvan Yılmaz...

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesi yayına ilginç bir görüntü yansıdı.
A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesi yayına ilginç bir görüntü yansıdı.
YUSUF YAZICI'DAN RIDVAN YILMAZ'A MOTİVASYON!
Karşılaşma öncesi ay-yıldızlılarda Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz'ı motive etti. İkilinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
"20 YAŞ DİŞİNE Mİ BAKIYOR ACABA?"
Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı ilginç bir şekilde motive etti. İki futbolcunun o anları sosyal medyada gündem oldu. Yayıncı kuruluşun yorumcularından Alp Pehlivan "20 yaş dişine mi bakıyor acaba?" derken Tarık Üstün de "Herhalde 'Oyuna gireceksin ve gol atacaksın oğlum' diyor" yorumunu yaptı.