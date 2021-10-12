Haberler A Milli Futbol Takımı SPOR HABERLERİ: O anlar gündem oldu! Yusuf Yazıcı ve Rıdvan Yılmaz...

SPOR HABERLERİ: O anlar gündem oldu! Yusuf Yazıcı ve Rıdvan Yılmaz...

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında A Milli Futbol Takım'ımız, Letonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar mücadeleyi Serdar Dursun ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek iddiasını sürdürdü. Müsabaka öncesi Yusuf Yazıcı ve Rıdvan Yılmaz arasında yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı. Yusuf Yazıcı'nın, Rıdvan Yılmaz'ı motive ettiği görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 12:01
SPOR HABERLERİ: O anlar gündem oldu! Yusuf Yazıcı ve Rıdvan Yılmaz...

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesi yayına ilginç bir görüntü yansıdı.

SPOR HABERLERİ: O anlar gündem oldu! Yusuf Yazıcı ve Rıdvan Yılmaz...

YUSUF YAZICI'DAN RIDVAN YILMAZ'A MOTİVASYON!
Karşılaşma öncesi ay-yıldızlılarda Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz'ı motive etti. İkilinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

SPOR HABERLERİ: O anlar gündem oldu! Yusuf Yazıcı ve Rıdvan Yılmaz...

"20 YAŞ DİŞİNE Mİ BAKIYOR ACABA?"
Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı ilginç bir şekilde motive etti. İki futbolcunun o anları sosyal medyada gündem oldu. Yayıncı kuruluşun yorumcularından Alp Pehlivan "20 yaş dişine mi bakıyor acaba?" derken Tarık Üstün de "Herhalde 'Oyuna gireceksin ve gol atacaksın oğlum' diyor" yorumunu yaptı.

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