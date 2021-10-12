Haberler A Milli Futbol Takımı Şansımız sürüyor

Şansımız sürüyor

Letonya karşısında son bölümde şans bulan Halil Dervişoğlu, "Önemli olan kazanmaktı ve bunu başardık" dedi. Maç sonrası konuşan futbolcu, "İstemediğimiz bir oyun çıkardık ama önemlisi yenmekti. Yendik ve hala şansımız devam ediyor. Takım olarak çok mutlu olduk" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
Şansımız sürüyor
Letonya karşısında son bölümde şans bulan Halil Dervişoğlu, "Önemli olan kazanmaktı ve bunu başardık" dedi. Maç sonrası konuşan futbolcu, "İstemediğimiz bir oyun çıkardık ama önemlisi yenmekti. Yendik ve hala şansımız devam ediyor. Takım olarak çok mutlu olduk" dedi.
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