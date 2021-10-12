Şansımız sürüyor

Letonya karşısında son bölümde şans bulan Halil Dervişoğlu, "Önemli olan kazanmaktı ve bunu başardık" dedi. Maç sonrası konuşan futbolcu, "İstemediğimiz bir oyun çıkardık ama önemlisi yenmekti. Yendik ve hala şansımız devam ediyor. Takım olarak çok mutlu olduk" dedi.
Letonya karşısında son bölümde şans bulan Halil Dervişoğlu, "Önemli olan kazanmaktı ve bunu başardık" dedi. Maç sonrası konuşan futbolcu, "İstemediğimiz bir oyun çıkardık ama önemlisi yenmekti. Yendik ve hala şansımız devam ediyor. Takım olarak çok mutlu olduk" dedi.