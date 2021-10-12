Ne yaptın Merih!

Milli Takımımızın savunmasındaki önemli ismi Merih Demiral, Letonya karşısında talihsiz bir gece yaşamasına rağmen, gelen zaferle teselli buldu. Maça iyi başlayan Merih, 8. dakikada soldan Savalnieks'in kullandığı kornerde, altıpas önünde Cernomordijs'in kafa vuruşunda çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. İkinci yarıda ise talihsiz bir an yaşadı. 70. dakikada sağ kanattan gelişen Letonya atağında ceza sahasına gönderilen top, altıpas üzerinde Merih'e çarparak ağlarımıza gitti. Bu golden sonra büyük bir üzüntü yaşayan Atalantalı stoper, 90+9'da gelen galibiyet golümüzle teselli buldu.

TÜRK HALKI MÜCADELEMİ GÖRÜYORDUR

EURO 2020'de İtalya'yla açılış maçında da ağlarımızı havalandıran Merih Demiral, Letonya zaferinden sonra şanssızlıktan yakındı. Demiral, "Çok duygu karmaşası yaşıyoruz. Herkes galibiyeti istedi. Şanssızlıklar peşimi bırakmıyor ama Türk halkı mücadelemi inşallah görüyordur" dedi.