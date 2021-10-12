Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.
Ay-yıldızlı ekibe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyeti getiren goller 75. dakikada Serdar Dursun ve 90+9. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.
Grupta iki maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda'yı takibini sürdürdü.
Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık ile oynayacak.
KUNTZ'UN GÖZYAŞLARI
A Milli Takım'ın uzatma dakikalarında bulduğu golle aldığı galibiyet sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gözyaşlarına hakim olamadı.
Gol sonrasında büyük sevinç yaşayan Alman teknik adam, son düdükten sonra bir süre sahada yürüdü ve gözyaşlarını sildi.
Milli futbolcular ve teknik heyet galibiyet golünden sonra ve maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.
AVRUPA'DA YANKI UYANDIRDI
A Milli Futbol Takımı'mızın 2-1'lik Letonya galibiyeti Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. İşte öne çıkan manşetler...
Faz.net - ALMANYA
"Türkiye ve Kuntz'dan dramatik galibiyet"
T-online.de - ALMANYA
"Kuntz zaferden sonra gözyaşı döktü"
Bild - ALMANYA
"Son dakika golü Kuntz'u kurtarıyor"
Lepetitlillois.com - FRANSA
"Burak Yılmaz uzatma sonunda galibiyeti getirdi"
Futbolsapiens - İSPANYA
"Türkiye geri döndü ve grupraki şansını korudu"
Poderygloria - İSPANYA
"Türkiye, 2022 Dünya Kupası umutlarını canlandırmak için Letonya'yı 2-1 yendi"
Tuttomercato - İTALYA
"Türkiye 99. dakikada kazandı ve Norveç'i takibini sürdürdü"