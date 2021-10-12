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Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

A Milli Futbol Takımı'mız 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'da Letonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar 1-0 geriye düştükleri karşılaşmayı 75. dakikada Serdar Dursun, 9069. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası umutlarını son 2 karşılaşmaya taşıdı. Milli Takım'ın muhteşem geri dönüşü Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte o manşetler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:59
Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.

Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

Ay-yıldızlı ekibe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyeti getiren goller 75. dakikada Serdar Dursun ve 90+9. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.

Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

Grupta iki maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda'yı takibini sürdürdü.

Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık ile oynayacak.

Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

KUNTZ'UN GÖZYAŞLARI

A Milli Takım'ın uzatma dakikalarında bulduğu golle aldığı galibiyet sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gözyaşlarına hakim olamadı.

Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

Gol sonrasında büyük sevinç yaşayan Alman teknik adam, son düdükten sonra bir süre sahada yürüdü ve gözyaşlarını sildi.

Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

Milli futbolcular ve teknik heyet galibiyet golünden sonra ve maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

AVRUPA'DA YANKI UYANDIRDI

A Milli Futbol Takımı'mızın 2-1'lik Letonya galibiyeti Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. İşte öne çıkan manşetler...

Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

Faz.net - ALMANYA

"Türkiye ve Kuntz'dan dramatik galibiyet"

Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

T-online.de - ALMANYA

"Kuntz zaferden sonra gözyaşı döktü"

Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

Bild - ALMANYA

"Son dakika golü Kuntz'u kurtarıyor"

Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

Lepetitlillois.com - FRANSA

"Burak Yılmaz uzatma sonunda galibiyeti getirdi"

Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

Futbolsapiens - İSPANYA

"Türkiye geri döndü ve grupraki şansını korudu"

Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

Poderygloria - İSPANYA

"Türkiye, 2022 Dünya Kupası umutlarını canlandırmak için Letonya'yı 2-1 yendi"

Milli Takım'ın Letonya galibiyeti Avrupa basınında!

Tuttomercato - İTALYA

"Türkiye 99. dakikada kazandı ve Norveç'i takibini sürdürdü"

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